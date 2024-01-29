Стоимость квадратного метра жилья в Челнах достигла 165 тысяч рублей

Стоимость одного квадратного метра жилья в прошлом году в Челнах варировалась от 85 тысяч рублей до 165 тысяч рублей. Средняя стоимость составила 100 тысяч рублей. Информацией поделился замруководителя исполкома Казани Айрат Ганиев, аргументировав такую тенденции увеличенным спросом из-за льготных ипотек.

В 2023 году спрос на рынке нового жилья превзошел темп продаж 2022 года, благодаря расширению льготных ипотечных программ. Этот показатель существенно повлиял на динамику цен на рынке жилья, подчеркнул Ганиев. По его словам, объемы продаж в минувшем году увеличились практически вдвое - с 15,8 млрд рублей до 29,7 миллиарда.

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