В Татарстане в результате массовой драки в колонии погиб один человек
ria.ru
В Татарстане в исправительной колонии №5 между двумя осужденными произошла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них погиб. Разнимая дерущихся, четверо пострадали.
Драка произошла в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Там содержатся граждане, которые стабильно нарушают правила внутреннего порядка колонии. Данные приводит «Татар-информ», ссылаясь на сообщение УФСИН России по РТ.
Пострадавшим в ходе конфликта была предоставлена скорая медицинская помощь. По словам ведомства, на данный момент в колонии работа ведется в штатном режиме, обстановка стабильная.