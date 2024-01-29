В Татарстане в результате массовой драки в колонии погиб один человек

В Татарстане в исправительной колонии №5 между двумя осужденными произошла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них погиб. Разнимая дерущихся, четверо пострадали.



Драка произошла в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Там содержатся граждане, которые стабильно нарушают правила внутреннего порядка колонии. Данные приводит «Татар-информ», ссылаясь на сообщение УФСИН России по РТ.

Пострадавшим в ходе конфликта была предоставлена скорая медицинская помощь. По словам ведомства, на данный момент в колонии работа ведется в штатном режиме, обстановка стабильная.