Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Стоимость куриных яиц в Татарстане достигла 130 рублей за десяток

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В Татарстане стоимость яиц достигла 130 рублей за 10 штук. Подобные цены были зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске. Яйца категорией ниже можно купить по цене от 120 рублей.

Напоним, что глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в России в скором времени прекратится рост стоимости куриных яиц.

По словам министра, цены должны были быть скорректированы, благодаря импорту продукции из Турции и Азербайджана.

Ранее, сообщалось, что Татарстан справился с дефицитом яиц.

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