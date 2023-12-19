«Яйца подешевеют»: глава Минсельхоза сделал важное заявление

Глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в России в скором времени прекратится рост стоимости куриных яиц, а затем и вовсе начнет снижаться, пишет портал ria.ru.

Государственный деятель сказал, что в ближайшее время приедут яйца из Азербайджана, а через пару недель яйца из Турции, и в связи с тем, что процесс снятия импортных денежных сборов почти завершен, цены на данный продукт совсем скоро будут скорректированы.

Спад цен на куриные яйца ожидается после наступления нового 2024 года, заявил Министр Патрушев, так как данная ситуация находится под контролем ведомства, а также власти страны принимают меры для ее разрешения, к которым относятся увеличение производства, расширение торговли и другие.

Стремительный рост стоимости вышеназванного продукта является следствием того, что в нашей стране на него резко повысился спрос, который не соответствует производству, вместе с тем Правительство РФ опоздало с открытием импорта, объяснил Глава государства Владимир Путин.