Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Производство пива в Татарстане упало на 5%

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Объем производства пива в Татарстане в 2023 году сократился на 5%, что составляет 2,7 млн декалитров. Итоговый показатель составил 52,3 млн декалитров. Данные приводит руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Наибольшее снижение показал пивоваренный завод «Белый Кремль», который уменьшил объем производства на 2,4 млн декалитров. Напомним, что в прошлом году «Татспиртпром» продал этот завод компании «Объединенные пивоварни - холдинг» (бывшие «Объединенные пивоварни Хейнекен»).

Комментируя сокращение объемов производства редакции «БИЗНЕС Online», Жаудат Ахметханов заявил, что любая реорганизация - это не просто продажа обычного магазина. Это завод, который ежегодно производил около 13 миллионов декалитров пива. Всякие продажи такого масштаба - это дело важное, которое подразумевает отчеты, ревизии. При этом, как заверил глава инспекции, доходы от акциза на пиво в бюджет РТ даже увеличились.

Ранее, в Нижнекамске начали продавать свежие банкноты номиналом в 100 рублей.

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