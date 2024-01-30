В Нижнекамске продают свежие банкноты номиналом в 100 рублей

В Нижнекамске начали продавать новые 100-рублевые купюры, которые были представлены Банком России в июне 2022 года. На продажу банкноты были выставлены на сайте объявлений.

Купить обновленную купюру можно за 170 рублей.

На банкноте изображены московские культурные объекты, а на другой стороне - Ржевский мемориал Советскому солдату.

Напомним, что дизайн 100-рублевой купюры не менялся 18 лет.

Кроме того, в октябре 2023 года Банком РФ были введены в оборот новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Автор фото: cbr.ru

Свежие купюры были произведены в современном дизайне и получили усиленный защитный комплекс. В свою очередь цветовая палитра была сохранена.