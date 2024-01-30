Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Нижнекамске продают свежие банкноты номиналом в 100 рублей

В Нижнекамске продают свежие банкноты номиналом в 100 рублей

forbes.ru

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске начали продавать новые 100-рублевые купюры, которые были представлены Банком России в июне 2022 года. На продажу банкноты были выставлены на сайте объявлений.

Купить обновленную купюру можно за 170 рублей.

На банкноте изображены московские культурные объекты, а на другой стороне - Ржевский мемориал Советскому солдату.
Напомним, что дизайн 100-рублевой купюры не менялся 18 лет.

Кроме того, в октябре 2023 года Банком РФ были введены в оборот новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Автор фото: cbr.ru

Свежие купюры были произведены в современном дизайне и получили усиленный защитный комплекс. В свою очередь цветовая палитра была сохранена.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

сетка на вентиляцию от тараканов клеевая

Новости Татарстана

18 часов назад

Горнолыжку под Казанью разнесли из-за высоких цен

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

стоимость затирки швов плитки за квадратный метр в Екатеринбурге

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане замедлилась активность на рынке жилой недвижимости

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в больнице

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане за взятку задержали главу отдела инспекции Госстройнадзора
Лонгриды
5 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

11 минут назад

В Нижнекамске продают свежие банкноты номиналом в 100 рублей

Интересное в Казани

20 часов назад

Хочу освоить технику безопасного вождения: какую автошколу выбрать?

Новости Татарстана

15 часов назад

В «Играх Будущего» будут участвовать 277 команд из 107 стран

Новости Татарстана

16 часов назад

Подержанные автомобили в Татарстане подорожали в 2 раза
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
10 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане замедлилась активность на рынке жилой недвижимости

Новости Татарстана

17 часов назад

Директора татарстанской фирмы обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане назвали районы с высоким ростом продаж алкоголя
Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха