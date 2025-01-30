Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

На втором месте — должность заместителя начальн...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах самой прибыльной вакансией в январе 2025 года стало место оператора производственной линии. Работодатели предлагают зарплату в 160 000 рублей и компенсируют питание. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

На втором месте — должность заместителя начальника дистанции пути. Кандидатам с опытом работы от трёх лет предлагают от 100 000 до 130 000 рублей.

Заработную плату от 100 000 рублей также предлагают ведущему инженеру по обслуживанию базовых станций, сервисному инженеру и автоэлектрику.

Кроме того, ведущему инженеру полагаются премии, медицинская страховка, жилищная и пенсионная программы, а также дополнительные выплаты.

Ранее мы писали о том, что эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

17 минут назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

клоп с

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

егэ по обществознанию репетитор в Екатеринбурге

Не у нас

2 часа назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

11 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

13 часов назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Татарстана

7 минут назад

По делу Шурале и Су Анасы 29 января прошли заседания антимонопольной комиссии

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Нурлате и Нижнекамске закрылись 2 магазина «Светофор»

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 30 января ожидаются туман и мокрый снег

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок
Стало известно, кто получает заработную плату 1...
Новости Татарстана
час назад

Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

Не у нас

11 часов назад

Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы

Не у нас

11 часов назад

ТАСС: в России хотят заместить 11 млн рабочих мест

Не у нас

11 часов назад

ВТБ: рынок ипотеки в России упадет на 30% в 2025 году
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
5 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков