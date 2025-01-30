Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

В Набережных Челнах самой прибыльной вакансией в январе 2025 года стало место оператора производственной линии. Работодатели предлагают зарплату в 160 000 рублей и компенсируют питание. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

На втором месте — должность заместителя начальника дистанции пути. Кандидатам с опытом работы от трёх лет предлагают от 100 000 до 130 000 рублей.

Заработную плату от 100 000 рублей также предлагают ведущему инженеру по обслуживанию базовых станций, сервисному инженеру и автоэлектрику.

Кроме того, ведущему инженеру полагаются премии, медицинская страховка, жилищная и пенсионная программы, а также дополнительные выплаты.

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