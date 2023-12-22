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· Артем Акчурин

Стало известно, кто чаще идет служить по контракту в Татарстане

Стало известно, кто чаще идет служить по контракту в Татарстане

ria.ru

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Замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани Рустам Сафиуллин сообщил об изменениях в портрете контрактника.

По итогам года, в последнее время военными становятся более молодые мужчины, примерно до 35 лет. В свою очередь в 2022 году контракт подписывали мужчины старше 40 лет.

Он отметил, что среди желающих подписать контракт есть даже те кто не проходил срочную службу.

Ранее автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала.

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