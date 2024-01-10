Стало известно, когда выпускники Татарстана будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Проведение ЕГЭ в этом году будет проходить в несколько периодов. Досрочный стартует с 22 марта и продлится до 22 апреля. Основной период экзамена пройдет с 23 мая по 1 июля. В случае необходимости, будет организован дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября.

ЕГЭ по русскому языку запланирован на 28 мая, а экзамен по математике состоится 31 мая.

Для выпускников 9 класса также будет проведен Государственный экзамен, который будет разделен на три периода. Досрочный период для них пройдет с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, а дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Также стоит отметить, что в 2024 году будет отменена норма, которая разрешала использовать непрограммируемый калькулятор на экзамене по математике.

Ранее, в Татарстане срок службы новых дорог из «суперасфальта» вырос больше чем в 2 раза.