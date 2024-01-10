В Татарстане срок службы новых дорог из «суперасфальта» вырос больше чем в 2 раза

Дороги в Республике Татарстан и в целом по всей стране заметно улучшились в своей долговечности. Теперь их срок службы увеличился в 2,4 раза и составляет 24 года, по сравнению с предыдущим периодом, который колебался от 10 до 18 лет. Эти данные актуальны с момента постройки дороги до следующего капитального ремонта.

Однако время до обычного ремонта теперь должно пройти не менее 12 лет, что в три раза больше, чем прежде. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Продолжительность жизни покрытия зависит от интенсивности дорожного движения.

Увеличения износостойкости дороги произошли, благодаря внедрению новых стандартов, основанных на американской технологии объемно-функционального проектирования, известной как Superpave (Superior Performance Pavements) или просто «суперасфальт».

Подобное покрытие уже проложено на автомобильной трассе М-12 в Татарстане, а также на Вознесенском тракте и дублере Горьковского шоссе в городе Казань. Для этого республиканским дорожным службам пришлось строить новые заводы и вкладывать миллионы в обновление инфраструктуры дорог.