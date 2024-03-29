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· Артем Акчурин

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

24rus.ru

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В этом году Министерство образования Татарстана рекомендует отметить последний звонок 24-25 мая, а выпускные вечера запланированы на 28-29 июня. Пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу министерства образования РТ.

Количество выпускников 11-х классов в республике в текущем году составит 14,5 тыс., а из 9-х классов выпустятся еще 43,2 тыс. учащихся.


В прошлом году последние звонки в школах Татарстана прозвенели с 22 по 23 мая. Выпускные вечера в большинстве учебных заведений проходили с 23 по 24 июня.

В Казани традиционно проводят общегородские мероприятия по случаю последнего звонка и выпускного. В 2021 году из-за трагедии в гимназии №175 первое мероприятие было отменено, и торжества провели только внутри школ. В 2020 году, в связи с пандемией, последний звонок для школьников столицы Татарстана прозвенел 30 мая в онлайн-формате.

Напомним, накануне в аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы.

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