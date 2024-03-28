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· Артем Акчурин

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

kazan.aif.ru

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В казанском международном аэропорту имени Тукая совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Уфы в Ярославль из-за треснутого лобового стекла. Пищет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на авиакомпанию «ЮВТ Аэро».

Согласно их заявлению, самолет Bombardier CRJ 200 пришлось срочно приземлить в Казани после того, как экипаж обнаружил трещину на лобовом стекле лайнера. Все процедуры по посадке были выполнены согласно установленным правилам.

На борту находилось 25 пассажиров и 3 члена экипажа, но, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры были пересажены на резервный рейс в Ярославль.

Причины произошедшего обстоятельства пока находятся в процессе выяснения.

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