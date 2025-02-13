Стал известен прогноз погоды на День всех влюбленных в Татарстане

Профессор КФУ Юрий Переведенцев подвел итоги зимнего сезона, до конца которого осталось чуть больше двух недель. По его словам, эта зима выдалась необычно теплой.

Согласно прогнозу начальника гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, 14 февраля ожидается небольшое похолодание по сравнению с предыдущим днем. Ночью и утром температура опустится до -8…-13 градусов, а днем не превысит -4…-9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Переведенцев объяснил, что похолодание связано с воздействием континентального антициклона. Он отметил, что зима все же заявила о себе, и теперь среднесуточные температуры могут достигать -10…-11 градусов.

Ученые называют эту зиму одной из самых теплых за последние десять лет. Морозные дни были редкостью, а преобладали оттепели, снегопады и дожди, сообщили в пресс-службе университета.

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