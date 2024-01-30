Средняя зарплата сельхозработника в Татарстане выросла почти в два раза

Средняя заработная плата работника в сфере сельского хозяйства в РТ составляет 46,8 тысяч рублей. Сообщает министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

За последние пять лет уровень оплаты труда в указанной отрасли вырос почти в два раза. Однако в высокотехнологичных сельскохозяйственных комплексах средняя заработная плата работников составляет почти 80 тысяч рублей.





По объему производства сельскохозяйственной продукции республика заняла 5-е место среди регионов России в 2023 году. За прошлый год производство молока выросло на 7,5%, а продуктивность повысилась на 648 кг, подчеркнул министр.Также отмечено, что в республике полностью удовлетворен повышенный спрос на яйца, и обеспеченность ими составляет 129%.

Ранее, казанца обвинили в организации двух подпольных казино.