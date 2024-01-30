Средняя зарплата сельхозработника в Татарстане выросла почти в два раза
Средняя заработная плата работника в сфере сельского хозяйства в РТ составляет 46,8 тысяч рублей. Сообщает министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
За последние пять лет уровень оплаты труда в указанной отрасли вырос почти в два раза. Однако в высокотехнологичных сельскохозяйственных комплексах средняя заработная плата работников составляет почти 80 тысяч рублей.
Также отмечено, что в республике полностью удовлетворен повышенный спрос на яйца, и обеспеченность ими составляет 129%.
Ранее, казанца обвинили в организации двух подпольных казино.