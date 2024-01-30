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· Артем Акчурин

Казанца обвиняют в организации двух подпольных казино

Казанца обвиняют в организации двух подпольных казино

mvdmedia.ru

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В Казани 46-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. МВД по РТ сообщает, что гражданин организовал нелегальное казино на проспекте Ямашева и улице Бигичева.

По результатам расследования установлено, что в 2022 году обвиняемый на проспекте Хусаина Ямашева арендовал нежилое помещение и организовал там игровой зал. Это удалось осуществить благодаря соглашению с третьим лицом, которое не подозревало о темных намерениях мужчины. В помещении были установлены мониторы, системные блоки и другое необходимое оборудование для азартных игр.

Подобная деятельность была организована им также в другом нежилом помещении на улице Хайдара Бигичева летом 2023 года.

Свою вину правонарушитель признал. И ему грозит до 4-х лет лишения свободы. Стоит отметить, что казанец уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовные дела, касающиеся его соучастников, были выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Ранее, ввтобус с 10 пассажирами попал в ДТП на трассе под Казанью.

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