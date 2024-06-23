Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием

В своё время здание спиртзавода маркизов Паулуччи принадлежало племяннице Николая Мартынова, который был роковым дуэлянтом для писателя Михаила Лермонтова и произвёл смертельный выстрел. Сам завод Елизаветы Паулуччи работал почти сто лет с 1891 до 1986 года.

Историко-культурная экспертиза признала здание культурным наследием народов России.



До этого здание также использовалось в качестве жилого дома, но людей расселили в связи с тем, что здание частично находится в аварийном состоянии. Сейчас планируется реставрация зданий спиртзавода для создания нового туристического центра с благоустроенным берегом на Волге и гостиницей.Ранее мы сообщали , что в Казани открылось Представительство главы Чеченской республики, а Метшин получил благодарственное письмо от Рамзана Кадырова