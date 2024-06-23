Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием
Государственная историко-культурная экспертиза
В своё время здание спиртзавода маркизов Паулуччи принадлежало племяннице Николая Мартынова, который был роковым дуэлянтом для писателя Михаила Лермонтова и произвёл смертельный выстрел. Сам завод Елизаветы Паулуччи работал почти сто лет с 1891 до 1986 года.
Историко-культурная экспертиза признала здание культурным наследием народов России.
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