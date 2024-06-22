Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Марат Мугинов / Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
Целью открытия центра Чеченской республики было укрепление дружественных отношений между Чечнёй и Татарстаном - два года назад республики подписали соглашение о сотрудничестве.

Представительство разместили на территории Центрального стадиона напротив Казанского кремля. Мэр Казани пожелал, чтобы "за спиной" представительства Чечни "Рубин" и "Ахмат" всегда играли в ничью".
Кроме того, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил благодарность мэру Казани Ильсуру Метшину за укрепление межрегиональных связей между республиками и передал ему благодарственное письмо через Хас-Магомеда Кадырова.
Ранее нами сообщалось, что Метшин возглавил Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Полезное

день назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

обработка тараканов рядом со мной

Лонгриды

23 часа назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Интересное в Казани

2 дня назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

стоимость услуг кредитного брокера в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

день назад

В Казани 2 женщины подрались в автобусе

Лонгриды

день назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

день назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией
Новости Татарстана
2 дня назад

"2 часа ждали скорую": владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

"2 часа ждали скорую": владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Казани

20 минут назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

Новости Казани

2 часа назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Новости Татарстана

2 часа назад

В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Казани

3 часа назад

Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе в Бавлинском районе три человека разбились насмерть

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан лидирует по количеству бюджетных мест в вузах
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане