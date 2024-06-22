В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики
Марат Мугинов / Мэрия Казани
На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
Целью открытия центра Чеченской республики было укрепление дружественных отношений между Чечнёй и Татарстаном - два года назад республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Кроме того, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил благодарность мэру Казани Ильсуру Метшину за укрепление межрегиональных связей между республиками и передал ему благодарственное письмо через Хас-Магомеда Кадырова.
Ранее нами сообщалось, что Метшин возглавил Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
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