В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Целью открытия центра Чеченской республики было укрепление дружественных отношений между Чечнёй и Татарстаном - два года назад республики подписали соглашение о сотрудничестве.



Представительство разместили на территории Центрального стадиона напротив Казанского кремля. Мэр Казани пожелал, чтобы "за спиной" представительства Чечни "Рубин" и "Ахмат" всегда играли в ничью".Кроме того, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил благодарность мэру Казани Ильсуру Метшину за укрепление межрегиональных связей между республиками и передал ему благодарственное письмо через Хас-Магомеда Кадырова.Ранее нами сообщалось , что Метшин возглавил Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.