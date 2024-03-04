Спикер мажалиса Казахстана встретится с Миннихановым и Мухаметшиным в Казани

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках этого визита, который запланирован на 4-5 марта, он посетит Москву и Казань. В столице РТ у него запланированы встречи с главой региона Рустамом Миннихановым и председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным. Данные приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службу нижней палаты парламента.





По словам ведомства, в Москве представитель Казахстана планирует провести двусторонние встречи с председателем Государственной думы РФи председателем Совета ФедерацииВстречи в Казани с Миннихановым и Мухаметшиным завершат программу визита. Политики затронут тему развития межпарламентского сотрудничества. А также лидеры рассмотрят вопрос межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия.

На сайте Госсовета РТ отмечается, что у Мухаметшина запланирована "работа по программе председателя мажилиса парламента Казахстана".

Напомним, что загрузка гостиниц Казани в дни «Игр будущего» выросла на 30%.