Загрузка гостиниц Казани в дни «Игр будущего» выросла на 30%
gazeta.ru
Трансляции первого в истории мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта, привлекли внимание 2 миллиардов зрителей со всех уголков планеты. Эту цифру озвучила глава комитета по развитию туризма в Казани, Дарья Санникова.
Санникова также поделилась, что в соревнованиях участвовали 1811 спортсменов из 107 стран мира, а в столицу РТ прибыло 2 566 гостей. Было продано 85 415 билетов на разнообразные мероприятия фиджитал-турнира.
По словам Санниковой, во время проведения «Игр будущего» средняя заполненность размещения в Казани составила 65%, что на 30% выше, чем в предыдущем году в это же время.
Мэр города Ильсур Метшин также добавил, что на проведение следующих «Игр будущего» поступили заявки от 9 стран, что свидетельствует о огромном интересе к спортивному событию.
Ранее, в Казани на трамвайных путях произошла массовая авария.