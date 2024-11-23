Специалисты завершили ремонт участка трассы Актаныш – Поисево – Старое Тлякеево

Завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. В ходе ремонтных работ специалисты провели фрезерование устарелых слоев покрытия. На всей территории дороги появилась новая разметка.

Известно, что ремонт участка был проведен при помощи денег, которые предусмотрены по программе дорожных работ на текущий год. Проектировщик - компания «Институт АгроТрансПроект», генеральный подрядчик — акционерное общество «Татавтодор».

Ранее мы писали о том, что в Казани средняя заработная плата составляет 88 600 рублей. Об этом на заседании Казанской городской думы сообщила Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

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