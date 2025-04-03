Специалисты прокомментировали сообщения о низком уровне воды в Казанке

В Минэкологии Татарстана опровергли сообщения о сильном снижении уровня воды в реке Казанке, заявив, что Куйбышевское водохранилище находится в пределах средних многолетних значений.

По данным Росгидрометцентра, во втором квартале объёмы воды в Волжско-Камском каскаде могут составить лишь 53–69% от нормы, а к 20 марта снежные запасы достигали лишь 47%. С середины марта сброс воды через гидроузел сократили до 4,9 тыс. кубометров в секунду — водохранилище работает в накопительном режиме.

Также отмечено, что в феврале уровень снежных запасов составил всего 60% от нормы — минимум за 15 лет. Ведомство рассматривает меры, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, когда Волга в районе Казани сильно обмелела, пишет kazan.aif.ru.

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