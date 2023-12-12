В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

В сеть были слиты заключительные серии кинокартины Крыжовника «Слово пацана».

Премьера 7-й серии должна была состояться 14 декабря, но за два дня до, неизвестный слил демоверсию серии в интернет. И многие, не дожидаясь оригинальной версии, уже посмотрели слитые материалы. Кроме того, в сети уже появилась и восьмая серия, которая также залита в сыром варианте.

В свою очередь один из главных актеров Иван Янковский, который сыграл роль Вовы Адидаса, на личной страничке в социальной сети написал: «Кто слил, тот чушпан». Об этом сообщает редакция «БИЗНЕС Online».