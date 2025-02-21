«Союзмультфильм» подал в суд на челнинского бизнесмена из-за Чебурашки

Студия «Союзмультфильм» подала в суд на предпринимателя из Набережных Челнов за незаконную продажу игрушек с изображением Чебурашки, права на которого принадлежат студии.

Согласно материалам дела, в одном из местных магазинов обнаружили игрушки, продаваемые без разрешения правообладателя. Нарушение подтвердил кассовый чек, ставший ключевым доказательством в суде.

В результате разбирательства суд принял сторону киностудии. Предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки «Союзмультфильма».

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