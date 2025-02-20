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Прокуратура Татарстана добилась увольнения экс-главы Тукаевского района Галиева

Поначалу прокуратура получила отказ по иску

pixabay.com

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Суд удовлетворил требования прокурора Тукаевского района Руслана Галиева, признав решение районного совета об увольнении бывшего главы района Фаила Камаева по собственному желанию незаконным. Суд постановил, что формулировка будет изменена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционного законодательства», сообщается в пресс-релизе суда.

Прокурор настаивал, что отставка Камаева была связана с нарушением норм антикоррупционного законодательства, и требовал именно такую формулировку.

Поначалу прокуратура получила отказ по иску, однако Галиев успешно обжаловал это решение в Верховном суде Татарстана, после чего иск снова был направлен в Набережночелнинский городской суд.

Напомним, что в 2022 году Фаил Камаев был задержан по обвинению в получении взятки на сумму 1,3 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Он был арестован, а позднее переведен под домашний арест и заключил сделку со следствием. По версии обвинения, за взятку экс-глава района помог фирме заключить подрядные договоры на проведение строительных работ в районе, пишет Chelny-biz.ru.

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