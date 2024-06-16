Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске помогли девушке с ОВЗ добраться до дома

На Сабантуе в Нижнекамске к дежурившим работникам автоинспекции подошла женщина и сообщила, что девушка с инвалидностью не может сама добраться до дома.

ДПС-ники не растерялись, нашли гостью праздника, спросили её адрес и довезли до дома.

Ранее мы сообщали, что на том же Сабантуе в Нижнекамске победитель бесплатной лотереи потерял приз в 100 тысяч рублей, не забрав его в конце праздника.