Новости Татарстана
· Артем Акчурин

На трассе М12 установили баннеры с двумя ошибками

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На платной трассе М12 Москва — Казань были установлены баннеры с ошибками в названиях городов. На это обратило внимание издание «Подъем».

На баннерах город Сергач был написан с мягким знаком в конце, который в данном случае не нужен, и в названии Судогды пропущена вторая буква «Д».

В пресс-службе «Автодора» пообещали исправить эти «технические ошибки» и отметили, что баннеры будут исправлены, как только погода позволит.

Необходимо отметить, что 21 декабря президент России Владимир Путин запустил движение по трассе М12, в церемонии участвовали вице-премьер РТ Марат Хуснуллин, председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, а также другие официальные лица, включая президента Татарстана Рустама Минниханова, который лично тестировал автомагистраль.

Стоимость проезда по скоростной трассе М12 «Восток» на участке от Москвы до Казани зависит от точки въезда в Казань.

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