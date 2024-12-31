На пожаре на даче в Тукаевском районе пострадала супружеская пара
ГУ МЧС России по РТ
В Тукаевском районе Татарстана супруги получили ожоги в результате пожара на своей даче. Как информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, происшествие случилось в дачном кооперативе "Усадьба".
Чрезвычайное событие произошло рано утром 31 декабря. Возгорание началось в жилом строении с примыкающей к нему постройкой, охватив площадь порядка 65 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели оперативно локализовали пламя.
От полученных травм пострадали 59-летний хозяин дачи и его 55-летняя супруга. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение города Набережные Челны для оказания необходимой помощи.
Согласно предварительным данным, причиной возникновения пожара могли послужить нарушения правил эксплуатации электрических устройств.
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