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Соцсети: под окнами 9-этажки в Челнах обнаружили тело 15-летнего подростка

В семье погибшего воспитывались трое сыновей

Екатерина Елисеева

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В Набережных Челнах 3 февраля в 22:30 у девятиэтажного дома №17/06 обнаружили тело 15-летнего подростка. Полученные травмы оказались смертельными.

Как сообщают официальные источники, юноша проживал в соседнем доме. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ссора с девушкой, пишет «Челнинские известия». В семье погибшего воспитывались трое сыновей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Сейчас ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Кукморе 3 машины попали в аварию: пострадали женщина и 2-летний ребенок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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