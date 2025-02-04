Соцсети: под окнами 9-этажки в Челнах обнаружили тело 15-летнего подростка

В Набережных Челнах 3 февраля в 22:30 у девятиэтажного дома №17/06 обнаружили тело 15-летнего подростка. Полученные травмы оказались смертельными.

Как сообщают официальные источники, юноша проживал в соседнем доме. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ссора с девушкой, пишет «Челнинские известия». В семье погибшего воспитывались трое сыновей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Сейчас ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Кукморе 3 машины попали в аварию: пострадали женщина и 2-летний ребенок.