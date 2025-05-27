Мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой в Татарстане
В поселке Северный Республики Татарстан ребенок на питбайке влетел в легковушку. Как рассказали свидетели происшествия, мальчик жив, на месте работают медики. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Ранее мы писали о том, что в Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова.
По словам очевидцев, огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже.
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