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Мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой в Татарстане

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В поселке Северный Республики Татарстан ребенок на питбайке влетел в легковушку. Как рассказали свидетели происшествия, мальчик жив, на месте работают медики. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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