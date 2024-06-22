Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка
ChechnyaTODAY.com
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.
Ранее мы писали, что на озере Комсомольское стаффорд напала на 9-летнюю девочку. Пока тренер ребёнка и спасатели оказывали первую помощь, хозяева пса скрылись. У пострадавшей диагностированы тяжелые раны бедра и предплечья.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил и.о. руководителя следственного комитета Татарстана Павлу Олейнику подготовить доклад по результатам расследования.
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