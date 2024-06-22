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Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.

ChechnyaTODAY.com

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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.

Ранее мы писали, что на озере Комсомольское стаффорд напала на 9-летнюю девочку. Пока тренер ребёнка и спасатели оказывали первую помощь, хозяева пса скрылись. У пострадавшей диагностированы тяжелые раны бедра и предплечья.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил и.о. руководителя следственного комитета Татарстана Павлу Олейнику подготовить доклад по результатам расследования.

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