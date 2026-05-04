Скоростной теплоход «Метеор» возобновил речные перевозки

В регионе открыт обновленный водный маршрут после трёхдесятилетнего перерыва. Первый скоростной теплоход «Метеор» совершил рейс по маршруту, соединяющему пять городов Татарстана.

Судно курсирует между Чистополем, Набережными Челнами, Казанью, Елабугой и Нижнекамском. Речной маршрут не функционировал с начала 1990-х годов.

Мероприятие по встрече теплохода собрало жителей, представителей администрации и молодежь. Возобновление водного сообщения рассматривается как восстановление важной транспортной артерии региона.

Проект предполагает регулярные пассажирские перевозки между городами. Маршрут позволит жителям и туристам использовать альтернативный способ передвижения по Волге и её притокам.