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Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

himgrad.ru

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Отец депутата Госдумы от Татарстана Ирека БогуславскогоБорис — скончался в возрасте 85 лет. Похороны состоялись накануне, 10 марта.

По информации издания «Бизнес Онлайн», ученый ушел из жизни в субботу, 9 марта, на 86-м году жизни. На следующий день основатель ЗАО «Мелита-К» был похоронен.

Родившийся в столице Татарстана, Богуславский поступил в сельскохозяйственный институт в 1956 году и успешно закончил его через 5 лет. Его профессиональная область была связана с инженерией и механикой.


В течение своей карьеры он занимал различные должности, начиная со старшего инженера в «Сельхозтехнике», до работы на Казанском электротехническом заводе (КЭТЗ), в «Мединструменте», лаборатории Института физики твердого тела и полупроводников Академии наук Белорусской СССР, а также в технологическом бюро «Стоматология».

С начала 1991 года Богуславский разработал технологию ультразвуковой ковки металла и основал свое дело, став учредителем ООО «Мелита», которое позднее было преобразовано в закрытое акционерное общество.

В 1981 году в политехническом институте в Санкт-Петербурге он защитил кандидатскую степень по техническим наукам. Общий трудовой стаж Богуславского составляет - 56 лет.

Напомним, ранее казанца приговорили к 9 годам тюрьмы за спонсирование терроризма.

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