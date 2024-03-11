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Казанцу вынесли приговор за спонсирование терроризма

Казанцу вынесли приговор за спонсирование терроризма

anticorr.media

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Суд вынес приговор 23-летнему жителю Казани, осужденному за финансирование терроризма по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Информацию об этом распространила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по РТ.

Из материалов расследования стало известно, что в течение полугода в 2020 году молодой человек перечислял средства в Сирию для финансирования боевиков международной террористической организации «Исламское государство»*. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес решение о приговоре Кенджаеву к 9 годам лишения свободы, причем треть срока ему предстоит отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.

*«Исламское Государство» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

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