Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

Сотрудники полиции Казани изучают видеозаписи, чтобы восстановить хронологию происшествия на парковке возле ТЦ «Мегастрой» по адресу ул. 2-я Азинская. Данные приводит «БИЗНЕС Online», ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Казани.



По предварительным данным, утром в субботу, 10 февраля, водители, оставившие свои автомобили на парковке, обнаружили, что неизвестные лица сняли номерные знаки с их машин. Кроме того, на некоторых автомобилях были обнаружены проколы шин.





Среди автомобилей, которые пострадали от вандализма, оказалась машина Юрия Суворова, главы союза десантников Республики Татарстан. Этот автомобиль должен был использоваться Суворовым в очередной гуманитарной миссии в зоне проведения спецоперации.Пять заявлений об ущербе и порче автомобилей были переданы в отдел полиции «Гвардейский». Силовики уже начали проверку и по её завершении будут приняты соответствующие правовые меры по данному случаю, как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.На данный момент компания «Мегастрой» произошедшее не комментирует.