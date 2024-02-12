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Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

rg.ru

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Сотрудники полиции Казани изучают видеозаписи, чтобы восстановить хронологию происшествия на парковке возле ТЦ «Мегастрой» по адресу ул. 2-я Азинская. Данные приводит «БИЗНЕС Online», ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Казани.

По предварительным данным, утром в субботу, 10 февраля, водители, оставившие свои автомобили на парковке, обнаружили, что неизвестные лица сняли номерные знаки с их машин. Кроме того, на некоторых автомобилях были обнаружены проколы шин.

Среди автомобилей, которые пострадали от вандализма, оказалась машина Юрия Суворова, главы союза десантников Республики Татарстан. Этот автомобиль должен был использоваться Суворовым в очередной гуманитарной миссии в зоне проведения спецоперации.

Пять заявлений об ущербе и порче автомобилей были переданы в отдел полиции «Гвардейский». Силовики уже начали проверку и по её завершении будут приняты соответствующие правовые меры по данному случаю, как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

На данный момент компания «Мегастрой» произошедшее не комментирует.

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