Казанцы попросили изменить маршрут автобуса №94

В Приволжском районе города Казани местные жители выразили свое недовольство по поводу работы общественного транспорта и выдвинули предложения по улучшению ситуации. Жители Привольного, Вишневки и Новой Вишневки высказались о проблемах и предложили идеи через Telegram-каналы города.



Пользователи указали, что автобусы на маршруте №94 не удовлетворяют их потребностей из-за слишком больших интервалов между рейсами, которые могут достигать полутора часов. Более того, они подчеркнули, что текущая работа общественного транспорта не учитывает потребности жителей и не обеспечивает доступ к социальным объектам, что затрудняет повседневную жизнь горожан.