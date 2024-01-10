Школы Татарстана перешли на «московскую» систему электронного образования

В Татарстане была введена система «Электронного образования РТ». Она была создана на основе московской системы ФГИС «Моя школа». Данные приводит пресс-служба минцифры Татарстана.

Стоит напомнить, что еще в августе 2023 года было подписано соглашение между правительство столицы России и кабмином РТ об обновлении Татарстанской системы.

Электронное образование РТ» затрагивает порядка 1 млн родителей, 490 тыс. школьников и 36 тыс. педагогов.

После запуска новой системы на сайте ms-edu.tatar.ru и в приложениях «Я школьник» или «Моя школа. Дневник» можно отслеживать успеваемость и график учебы школьников.

Ранее, омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми.