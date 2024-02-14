В Казани цена сотки земли под жилую застройку выросла до 8 млн рублей

В последние три года стоимость сотки земли под жилую застройку в Казани увеличилась вдвое и сейчас колеблется в среднем от 3-5 миллионов до 8 миллионов рублей. Эти изменения отражены как в оценках специалистов, так и в данных из объявлений о продаже земельных участков под многоквартирную застройку в столице Республики Татарстан. Передает «БИЗНЕС Online».



Доля земли в общей стоимости квадратного метра нового жилья достигла 20%, что сегодня составляет от 35 до 40 тысяч рублей. Это значение вдвое превышает уровень 2021 года. Три года назад считалось нормой, если стоимость земли составляла 10% от общей стоимости объекта.





На цены на землю в столице Татарстана оказывают влияние различные факторы, включая местоположение, форму и площадь участка, доступ к инженерным коммуникациям, а также социальную инфраструктуру. Наличие готового проекта планировки территории, этажность и плотность застройки, а также наличие разрешений на строительство также влияют на цены.Земельные участки под жилую застройку в Казани сосредоточены в частных руках, в то время как муниципальный земельный банк предлагает ограниченное количество земли под жилую застройку. Ситуация с участками в республиканской собственности аналогична.Местные застройщики могут считать цены высокими, но компании из Москвы и Санкт-Петербурга готовы приобретать казанскую землю за цену в 200 тысяч рублей за квадратный метр нового жилья. Это стимулирует развитие реновации промышленных зон и складов, а также вызывает интерес к возможностям сноса старых кварталов.