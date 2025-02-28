Синоптики рассказали, когда в Татарстане наступит весна

Синоптики прогнозируют, что весна в Татарстане придет неожиданно в конце марта, а температура превысит климатическую норму более чем на 1 градус. Вместо привычных снегопадов и гололедицы жителей региона ожидает резкое потепление до +10 градусов, сопровождаемое сильными дождями.

Специалисты связывают такую аномалию с глобальными изменениями климата. Они также отмечают, что это может повлиять на сельское хозяйство. По предварительным прогнозам, сезоны продолжат смещаться: май и июнь 2025 года будут прохладными, а настоящая жара придет только к концу июля и продлится до августа.

Ранее мы писали о том, что казанский завод подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214.