Мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы

Мусульманам, которые без уважительной причины не соблюдали пост в священный месяц Рамадан, необходимо пройти процедуру искупления — каффарат. Об этом рассказал специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман РТ Ахмад Абу Яхья.

Он пояснил, что для искупления необходимо поститься 60 дней подряд. При этом важно выбирать такие дни, чтобы они не совпадали с религиозными праздниками — Ураза-байрамом (30 марта) и Курбан-байрамом (6 июня), а также с днями ташрика — 11, 12 и 13 числа месяца Зуль-Хиджа, которые в этом году приходятся на 7, 8 и 9 июня. Кроме того, одно из главных условий — непрерывность. Если последовательность будет нарушена, пост необходимо начинать заново.

В текущем году верующие в Татарстане соблюдали пост в Рамадан с 1 по 29 марта.