Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы

В текущем году верующие в Татарстане соблюдали ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Мусульманам, которые без уважительной причины не соблюдали пост в священный месяц Рамадан, необходимо пройти процедуру искупления — каффарат. Об этом рассказал специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман РТ Ахмад Абу Яхья.

Он пояснил, что для искупления необходимо поститься 60 дней подряд. При этом важно выбирать такие дни, чтобы они не совпадали с религиозными праздниками — Ураза-байрамом (30 марта) и Курбан-байрамом (6 июня), а также с днями ташрика — 11, 12 и 13 числа месяца Зуль-Хиджа, которые в этом году приходятся на 7, 8 и 9 июня. Кроме того, одно из главных условий — непрерывность. Если последовательность будет нарушена, пост необходимо начинать заново.

В текущем году верующие в Татарстане соблюдали пост в Рамадан с 1 по 29 марта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Интересное в Казани

15 часов назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре

санэпидемстанция домодедово

Новости Татарстана

день назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

3 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

автоэлектрик обучение в Новосибирске

Не у нас

день назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Не у нас

день назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Не у нас

19 часов назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Новости Татарстана

17 часов назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз
Лонгриды
3 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Татарстана

27 минут назад

Мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов

Не у нас

час назад

ИИ предсказал катастрофу к 2050 году

Новости Татарстана

14 часов назад

Пьяный татарстанец с ребенком устроил погоню с полицией в Чувашии
В КФУ ученые планируют проводить испытания медр...
Новости Казани
22 минуты назад

В КФУ ученые планируют проводить испытания медроботов в клинике к 2027 году

Не у нас

14 часов назад

Ученые разработали домашний тест, который выявляет болезнь Альцгеймера

Не у нас

14 часов назад

Учёные смогли разгадать парадокс путешествий во времени

Новости Казани

15 часов назад

На трассе Казань-Боровое Матюшино из-за ДТП собирается пробка
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в...
Новости Татарстана
5 дней назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО