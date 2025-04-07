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Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Информацию подтвердил источник

Екатерина Елисеева

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В Нижнекамской центральной районной больнице прошли обыски, о чём сообщили пользователи в социальных сетях. Информацию подтвердил источник KazanFirst.

По данным местных Telegram-каналов, следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела по факту возможного превышения должностных полномочий. В сообщениях упоминаются имя главного врача учреждения Руслана Валеева и названия двух коммерческих организаций.

Пока ни правоохранительные органы, ни Министерство здравоохранения Татарстана официальных заявлений по этому поводу не делали. Однако, как уточнил источник издания, делом занимаются следователи, работающие с особо важными делами.

Ранее мы писали о том, что пассажирка автобуса №46 упала в обморок 2 раза.

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