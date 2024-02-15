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· Артем Акчурин

Семья беженцев из Палестины получила в подарок новую квартиру

Семья беженцев из Палестины получила в подарок новую квартиру

ДУМ РТ

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Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин совершил визит к семье беженцев из Палестины, которые были эвакуированы из зоны конфликта. О визите сообщает ДУМ РТ.

Рушания Закирова вернулась в Татарстан вместе со своими детьми и внуками после начала конфликта и нахождения в опасной обстановке в ноябре 2023 года. По приезде в республику, Азат Гайнутдинов, руководитель благотворительной организации «Приют человека», начал сбор средств для помощи семье в приобретении жилья. Различные благотворительные фонды, мечети Татарстана и предприниматели откликнулись на эту благотворительную инициативу и собрали необходимую сумму. Сегодня семья отметила свое новоселье.

Автор фото: ДУМ РТ

Новое жилье семьи Закировых расположено в селе Усады Лаишевского района недалеко от мечети «Ихлас». Местные религиозные и благотворительные организации взяли семью под свою опеку, оказывая необходимую поддержку и помощь в адаптации. Дети будут проходить программы реабилитации и курсы по изучению языка в мечети.

Муфтий Татарстана, заместитель Премьер-министра Республики, руководители благотворительных фондов и другие почетные гости выразили свои поздравления семье по поводу переезда, принесли подарки и выразили свою поддержку. Новые жильцы выразили благодарность всем за помощь и поддержку, которую они получили.

Ранее, восемь военных из Татарстана вернули из плена в 2023 году.

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