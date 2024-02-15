Восемь татарстанцев вернулись из украинского плена в 2023 году

За первый месяц текущего года в Татарстан вернули из плена 5 бойцов СВО. Об этом проинформировала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По ее данным, в целом за 2023 год из украинского плена получилось вернуть 8 жителей региона. Благодаря содействию минобороны России и Москальковой 8 татарстанцев получилось добавить в список обмена пленных и вернуть обратной домой. В 2024 года 5 сограждан из Татарстана удалось возвратить 3 и 29 января.

Также сообщается, что Сабурской поступило 2818 обращений по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. В общей сложности в 2023 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Татарстане поступило 570 обращений.

Ранее, Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Тыгина.