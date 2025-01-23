С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Заслуженного архитектора Татарстана и градостроителя Александра Дембича похоронят 24 января в Казани. Об этом в социальных сетях сообщила помощник Раиса республики Олеся Балтусова.

Церемония прощания пройдет в фойе второго корпуса КГАСУ завтра в 10:30. Похороны состоятся на кладбище «Курган» в тот же день, а поминальный обед будет организован в столовой университета в 13:30.

О смерти Александра Дембича стало известно накануне. Он много лет руководил кафедрой градостроительства в КГАСУ, а также принимал участие в разработке Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта планировки центральной части города.

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