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· 16+ · Екатерина Елисеева

У малыша, который умер у остеопата в Казани, было генетическое заболевание

По предварительной информации, трагедия произош...

Екатерина Елисеева

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У годовалого мальчика, умершего на приёме у остеопата, было диагностировано генетическое заболевание — болезнь Гоше, сопровождающееся серьёзными нарушениями здоровья и внезапными остановками дыхания.

Это редкая патология, при которой дети с рождения сталкиваются с множеством сложностей: они слабо сосут грудь, у них наблюдаются вялость, судороги, косоглазие, проблемы с глотанием и нарушения в работе головного и спинного мозга. Также существует высокий риск спазма гортани, из-за чего родители таких детей всегда имеют при себе дыхательный мешок.

По предварительной информации, трагедия произошла во время процедуры у остеопата Байрамовой. Ребёнок посинел и потерял сознание, когда врач тянула его голову к ногам. После того как мальчика привели в чувство, сеанс был продолжен, но состояние малыша снова резко ухудшилось. Байрамова отказалась вызывать скорую, и это сделал отец ребёнка. Ребёнка пытались реанимировать на протяжении полутора часов, но спасти его не удалось.

Байрамову уже допросили, но пока оставили на свободе. Ранее она объявила в социальных сетях, что временно приостанавливает набор на свои курсы, однако позже этот пост был удалён, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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