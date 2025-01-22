У малыша, который умер у остеопата в Казани, было генетическое заболевание
Екатерина Елисеева
У годовалого мальчика, умершего на приёме у остеопата, было диагностировано генетическое заболевание — болезнь Гоше, сопровождающееся серьёзными нарушениями здоровья и внезапными остановками дыхания.
Это редкая патология, при которой дети с рождения сталкиваются с множеством сложностей: они слабо сосут грудь, у них наблюдаются вялость, судороги, косоглазие, проблемы с глотанием и нарушения в работе головного и спинного мозга. Также существует высокий риск спазма гортани, из-за чего родители таких детей всегда имеют при себе дыхательный мешок.
По предварительной информации, трагедия произошла во время процедуры у остеопата Байрамовой. Ребёнок посинел и потерял сознание, когда врач тянула его голову к ногам. После того как мальчика привели в чувство, сеанс был продолжен, но состояние малыша снова резко ухудшилось. Байрамова отказалась вызывать скорую, и это сделал отец ребёнка. Ребёнка пытались реанимировать на протяжении полутора часов, но спасти его не удалось.
Байрамову уже допросили, но пока оставили на свободе. Ранее она объявила в социальных сетях, что временно приостанавливает набор на свои курсы, однако позже этот пост был удалён, пишет Mash Iptash.
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