У малыша, который умер у остеопата в Казани, было генетическое заболевание

У годовалого мальчика, умершего на приёме у остеопата, было диагностировано генетическое заболевание — болезнь Гоше, сопровождающееся серьёзными нарушениями здоровья и внезапными остановками дыхания.

Это редкая патология, при которой дети с рождения сталкиваются с множеством сложностей: они слабо сосут грудь, у них наблюдаются вялость, судороги, косоглазие, проблемы с глотанием и нарушения в работе головного и спинного мозга. Также существует высокий риск спазма гортани, из-за чего родители таких детей всегда имеют при себе дыхательный мешок.

По предварительной информации, трагедия произошла во время процедуры у остеопата Байрамовой. Ребёнок посинел и потерял сознание, когда врач тянула его голову к ногам. После того как мальчика привели в чувство, сеанс был продолжен, но состояние малыша снова резко ухудшилось. Байрамова отказалась вызывать скорую, и это сделал отец ребёнка. Ребёнка пытались реанимировать на протяжении полутора часов, но спасти его не удалось.

Байрамову уже допросили, но пока оставили на свободе. Ранее она объявила в социальных сетях, что временно приостанавливает набор на свои курсы, однако позже этот пост был удалён, пишет Mash Iptash.