С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Об этом ещё раз напоминает Комитет по тарифам. В среднем цена на коммунальные услуги возрастёт на 10%.

Больше всего подорожало водоснабжение и газ — на 11% и 11,2%. Новая средняя цена на кубический метр воды составит 34,94 руб. за кубический метр, а кубометр газа обойдётся в 7,47 руб.

Подорожал и вывоз мусора: по новым расценкам жителям многоквартирных домов придётся отдавать по 108 рублей за вывоз мусора, а обладателям частных домов — 117 руб. в месяц.

Ранее мы писали, что жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи.