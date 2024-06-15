Новости Татарстана
· 16+ · Полина Сластникова

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Об этом ещё раз напоминает Комитет по тарифам.

Русфильтр

Подписаться в Telegram

Об этом ещё раз напоминает Комитет по тарифам. В среднем цена на коммунальные услуги возрастёт на 10%.

Больше всего подорожало водоснабжение и газ — на 11% и 11,2%. Новая средняя цена на кубический метр воды составит 34,94 руб. за кубический метр, а кубометр газа обойдётся в 7,47 руб.

Подорожал и вывоз мусора: по новым расценкам жителям многоквартирных домов придётся отдавать по 108 рублей за вывоз мусора, а обладателям частных домов — 117 руб. в месяц.

Ранее мы писали, что жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

дезинфекция от тараканов дорого

Новости Татарстана

56 минут назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

монтаж розетки цена за точку в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Казани

21 час назад

В Казани завершился ремонт парка Тысячелетия

Новости Казани

22 часа назад

В Казани на берегу озера Кабан планируют построить мечеть

Новости Татарстана

день назад

Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Новости Казани

23 часа назад

Авиазавод в Казани поднял в небо первый собранный Ту-214
Новости Татарстана
день назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Татарстана

16 минут назад

Житель Набережных Челнов застрелил жену, а потом совершил самоубийство

Интересное в Казани

20 часов назад

Археологи обнаружили близ Свияжска отчеканенную в Англии серебряную монету возрастом в 1000 лет 

Новости Татарстана

час назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в многоэтажке неизвестный напал на девушку
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
день назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Новости Татарстана

22 часа назад

В Альметьевске 2 девочки врезались в столб на электросамокате

Новости Татарстана

23 часа назад

Группировка «Талибан»* планирует вступить в состав БРИКС

Новости Татарстана

день назад

Прогноз погоды на 15 и 16 июня в Татарстане
В День России любой второй товар – всего за 1 рубль
Интересное в Казани
5 дней назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль
С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми
Новости Казани
день назад

С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми