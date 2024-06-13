Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Валерия из Казани обвинила местный "Водоканал" во лжи после того, как ей сказали, что подача воды восстановлена, хотя ее так и не дали.

Жительница Казани, которая живет на улице Закиева, 43 сообщила, что воды после аварии до сих пор нет. В компании людям даже не прислали водовозку. Специалисты отвечают ей лишь дежурными фразами.

Напомним, авария на перекрестке ул. Глушко и Сахарова произошла в ночь на 13 июня 2024 года. Свидетели происшествия рассказали, что вода текла из канализационного коллектора, затопив дорогу. У некоторых жителей пропала вода.

Как отметили жильцы, без воды остались люди как минимум 4 улиц — Рашида Вагапова, Глушко, Кайбицкой и Закиева. В компании сообщили, что в городе был зафиксирован прорыв в колодце. Ремонтные работы должны продлиться до 14 июня. В "Водоканале" заявляли, что подачу водоснабжения в жилые дома уже возобновили, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания.