РЖД выделили 20 млрд рублей на повышение зарплат в регионах России

РЖД выделили еще 20 миллиардов рублей на повышение заработных плат в субъектах России, пишет РИА «Новости».

Заместитель генерального директора организации Дмитрий Шаханов рассказал, что по его просьбе были быстро приняты решения. Как итог, дополнительно было выделено 20 млрд рублей.

Известно, что в 3 квартале этом года в региональной столице Республики Татарстан выросло число вакансий для машинистов специальной техники, поездов и воздушных судов — спрос на таких экспертов стал больше на 41%, а средняя заработная плата для новых работников - 114 874 рубля в месяц.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Республики Татарстан снимают эпизод для шоу «Битва экстрасенсов». Выяснилось, что на одной фотографии в социальных сетях люди увидели Максима Левина. Так, съемочный процесс уже прошел.