Рузиль Минекаев: «Я своего героя Марата очень люблю»

21 декабря на площадках онлайн-кинотеатров вышла заключительная серия «Слова пацана».

Ряд фанатов киноленты Крыжовникова отвернулись от персонажа Рузиля Минекаева – Марата, из-за его поступков в заключительных эпизодах фильма.

В свою очередь Рузиль поделился, что очень любит своего персонажа и польностью его оправдывает. Актер добавил, что он очень похож на Марата, своей гуманностью, чуткостью и отзывчивостью.

Ранее автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала.