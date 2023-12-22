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Рузиль Минекаев: «Я своего героя Марата очень люблю»

Рузиль Минекаев: «Я своего героя Марата очень люблю»

news.ru

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21 декабря на площадках онлайн-кинотеатров вышла заключительная серия «Слова пацана».

Ряд фанатов киноленты Крыжовникова отвернулись от персонажа Рузиля Минекаева – Марата, из-за его поступков в заключительных эпизодах фильма.

В свою очередь Рузиль поделился, что очень любит своего персонажа и польностью его оправдывает. Актер добавил, что он очень похож на Марата, своей гуманностью, чуткостью и отзывчивостью.

Ранее автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала.

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