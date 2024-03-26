Рустаму Минниханову представили нового военкома Татарстана

26 марта главе Татарстана Рустаму Минниханову представили нового военного комиссара республики — Юрия Беляева, ранее занимавшего должность военкома Удмуртии.

Мероприятие прошло в Доме правительства, где военного комиссара представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко. На встрече присутствовали также премьер-министр РТ Алексей Песошин и вице-премьер — руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров.



Отметим, что должность военкома Татарстана была свободна с декабря прошлого года, когда в отставку ушел генерал Сергей Погодин из-за достижения предельного возраста (65 лет для военкомов). После его отставки обязанности врио руководителя военкомата РТ исполнял его заместитель Алексей Денькин.

Напомним, ранее у владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски.