У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

По результатам возбужденного уголовного дела в отношении учредителя ООО «Фирма "Родина"» Ильсеяр Хайретдиновой, проведены обыски силовиками как дома, так и на рабочем месте. Пишет «Бизнес Онлайн».

Предположительно, дело связано со злоупотреблением полномочиями, хотя сведения об этом подтверждены юристами предпринимательницы. Стоит отметить, что Хайретдиновой пока не предъявлены обвинения, несмотря на информацию о сотрудничестве с бывшим соучредителем Рестамом Салаховым, который обвиняет ее в неуплате дивидендов и зарплаты на сумму 24,5 млн рублей.

Кроме того, директора компании не были задержаны, и Хайретдинова отказалась от комментариев. Неясно, в чем конкретно обвиняет бывший партнер своего коллегу, поэтому адвокаты остаются в неведении.